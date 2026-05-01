Más Información
Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa
Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración
Ayer, por espacio de 40 minutos, la Línea B del Metro operó con servicio provisional de Ciudad Azteca a Oceanía. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a las 10:30 horas que esta falla se debió a una revisión en la zona de vías, por lo que no hubo servicio de Buenavista a Romero Rubio. A las 11:10 horas, el director Adrián Rubalcava, precisó que el servicio se normalizó de forma paulatina. “Se normaliza de manera paulatina el servicio en la Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tras labores de revisión en las instalaciones”, indicó.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]