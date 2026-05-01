Ayer, por espacio de 40 minutos, la Línea B del Metro operó con servicio provisional de Ciudad Azteca a Oceanía. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a las 10:30 horas que esta falla se debió a una revisión en la zona de vías, por lo que no hubo servicio de Buenavista a Romero Rubio. A las 11:10 horas, el director Adrián Rubalcava, precisó que el servicio se normalizó de forma paulatina. “Se normaliza de manera paulatina el servicio en la Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tras labores de revisión en las instalaciones”, indicó.

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