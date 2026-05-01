Más Información

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Trump puede amagar con aranceles y T-MEC, prevén

Trump puede amagar con aranceles y T-MEC, prevén

Ayer, por espacio de 40 minutos, la Línea B del Metro operó con servicio provisional de Ciudad Azteca a Oceanía. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a las 10:30 horas que esta falla se debió a una revisión en la zona de vías, por lo que no hubo servicio de Buenavista a Romero Rubio. A las 11:10 horas, el director Adrián Rubalcava, precisó que el servicio se normalizó de forma paulatina. “Se normaliza de manera paulatina el servicio en la Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tras labores de revisión en las instalaciones”, indicó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]