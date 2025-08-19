El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan realizaron un operativo en inmediaciones y alrededores del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco con el fin de poner orden en la zona.

La alcaldía Tlalpan informó que en Huipulco, los operativos se enfocaron en el Cetram, donde se realizaron recorridos junto con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para atender problemas de abandono y comercio irregular. En ese marco, se clausuraron cuatro chelerías en vía pública, siete en locales, una en Huipulco y un camión conocido como “Michebus”. Además, se detectaron y retiraron tomas clandestinas de agua potable realizadas por comerciantes.

Indicó que estas medidas responden directamente a la exigencia ciudadana de contar con calles más seguras, limpias y ordenadas.

También se llevó a cabo el retiro de puestos metálicos en abandono en Miramontes y Acoxpa, reordenamiento del tianguis de Calzada del Hueso y Sauzales, operativo en Villa Coapa, incluso recorridos institucionales en el CETRAM Huipulco junto con el Gobierno de la Ciudad de México, clausura de trece chelerías ilegales en Villa Coapa y Huipulco, y retiro de conexiones clandestinas de agua potable en vía pública, son algunas de las acciones realizadas en los últimos días para recuperar el espacio público en zonas clave de la demarcación.

Se realizaron recorridos institucionales en el CETRAM Huipulco junto con el Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

En el caso de Calzada del Hueso y Sauzales se constató un exceso de puestos en el tianguis y se anunció un reajuste inmediato; en Villa Coapa se atendió la invitación de vecinas y vecinos de las Súper Manzanas para reducir el comercio informal; mientras que en Miramontes y Acoxpa se retiraron estructuras abandonadas que generaban inseguridad, basura y mala imagen urbana.

“La Alcaldía de Tlalpan subraya que estas acciones forman parte de la estrategia integral de recuperación del espacio público, con el objetivo de garantizar seguridad, limpieza y orden en calles y plazas de la demarcación”.

La alcaldía destacó la participación vecinal ya que ha sido determinante en cada uno de los operativos. Vecinas y vecinos organizados han acompañado las supervisiones, respaldando con su presencia las medidas de reordenamiento y verificando que se cumplan los acuerdos.

“Esta colaboración ha permitido dar legitimidad a las acciones, generar confianza y construir una estrategia compartida entre ciudadanía y gobierno. Del mismo modo, la coordinación con áreas del Gobierno de la Ciudad de México ha sido esencial para atender problemáticas de gran escala que rebasan el ámbito local, como la transformación integral del CETRAM Huipulco, donde se busca devolver condiciones de seguridad, movilidad y funcionalidad a miles de usuarios diarios”.

La Alcaldía Tlalpan reitera que los operativos serán permanentes y se mantendrán en distintas zonas de la demarcación. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

La Alcaldía Tlalpan reitera que los operativos serán permanentes y se mantendrán en distintas zonas de la demarcación.

Indicó que la estrategia no se limita a clausuras o retiros inmediatos, sino que forma parte de un plan sostenido para ordenar el comercio, limpiar calles, eliminar riesgos sanitarios y recuperar espacios deteriorados con el objetivo de garantizar que el espacio público sea de uso común y devuelva a la población la certeza de caminar por calles seguras, ordenadas y libres.

El UNIVERSAL publicó este lunes las condiciones de abandono que perdura en el Cetram Huipulco donde el comercio ambulante y el desgaste en la infraestructura se hacen presentes.

Además este punto es uno de los más importantes encaminados al encuentro del Mundial de Futbol 2026 que se realiza en el Estadio Banorte antes Estadio Azteca.

Al respecto el gobierno capitalino señaló que en septiembre próximo comenzará la mejora de este centro modal.

