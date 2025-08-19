La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc confirmó que hubo un derrumbe en el inmueble ubicado en la calle Lerdo 133, colonia Guerrero, además de que se encuentra en abandono, con accesos principales sellados con soldadura.

En un comunicado de prensa, explicó que desde una azotea colindante se verificó el colapso del 60 % de una losa al interior del patio, además de polines en estado de putrefacción y grietas con signos de inestabilidad en las estructuras restantes.

SGIRPC Cuauhtémoc confirmó que hubo un derrumbe en el inmueble ubicado en la calle Lerdo 133, colonia Guerrero. Foto: Especial.

Previamente, al arribo de los cuerpos de emergencia de la alcaldía Cuauhtémoc, un vecino refirió haber escuchado ruidos ocasionados por el derrumbe, mismos sonidos que ya se habían presentado una semana antes, de acuerdo con lo informado por el vecino.

La Dirección General de Gobierno notificará a la persona propietaria del predio sobre las condiciones en que se encuentra, con el fin de que, en coordinación con Protección Civil, se definan acciones que permitan dar solución y evitar riesgos a los habitantes de la zona.

cr