Más Información
"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España
Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo en la primera sección de Tlatelolco con el objetivo de recuperar espacios públicos en las avenidas Insurgentes Norte y Ricardo Flores Magón.
Como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, se aplicaron 18 infracciones, cinco garantías y se remitieron ocho motocicletas a un depósito por estar estacionadas en lugares prohibidos.
En un comunicado, la demarcación informó que durante el operativos vecinos se acercaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para plantear diversas solicitudes, entre ellas la falta de iluminación en andadores y áreas verdes del edificio Pedro Moreno.
Lee también Arranca Brigada Nocturna Cuauhtémoc; “nuestro gobierno se amanece trabajando”, asegura Alessandra Rojo de la Vega
“Se reactivaron seis luminarias, se cambiaron unidades dañadas, cableamos alimentación aérea y ya estamos rastreando el corto del circuito directo para dejar también operando la fotocelda. La oscuridad no tiene lugar en Cuauhtémoc. Donde reportan, ahí mismo actuamos: con luz, con seguridad y con hechos”, señaló la alcaldesa.
Rojo de la Vega dialogó con los habitantes sobre distintas problemáticas y destacó que su administración mantiene presencia en las 33 colonias de la alcaldía, por lo que continuará con recorridos y supervisiones para atender las denuncias vecinales.
LL