La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo en la primera sección de Tlatelolco con el objetivo de recuperar espacios públicos en las avenidas Insurgentes Norte y Ricardo Flores Magón.

Como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, se aplicaron 18 infracciones, cinco garantías y se remitieron ocho motocicletas a un depósito por estar estacionadas en lugares prohibidos.

En un comunicado, la demarcación informó que durante el operativos vecinos se acercaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para plantear diversas solicitudes, entre ellas la falta de iluminación en andadores y áreas verdes del edificio Pedro Moreno.

Recuperan espacios públicos en Tlatelolco; Cuauhtémoc refuerza seguridad e iluminación. Foto: Especial

“Se reactivaron seis luminarias, se cambiaron unidades dañadas, cableamos alimentación aérea y ya estamos rastreando el corto del circuito directo para dejar también operando la fotocelda. La oscuridad no tiene lugar en Cuauhtémoc. Donde reportan, ahí mismo actuamos: con luz, con seguridad y con hechos”, señaló la alcaldesa.

Rojo de la Vega dialogó con los habitantes sobre distintas problemáticas y destacó que su administración mantiene presencia en las 33 colonias de la alcaldía, por lo que continuará con recorridos y supervisiones para atender las denuncias vecinales.

