FOTOS: Vendedores ambulantes invaden el Zócalo de la CDMX, sobre todo fines de semana
Comerciantes se instalan afuera de edificios gubernamentales y a las salidas del Metro para ofrecer sus productos
Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Comerciantes ambulantes que ofrecen desde gorras, imanes u otros artículos para turistas, se mantienen instalados en distintos puntos de la plancha del Zócalo, sobre todo, los fines de semana, que es cuando este punto está más concurrido por familias mexicanas y visitantes extranjeros.
En un recorrido por este punto de la capital, este martes 23 de septiembre,EL UNIVERSAL constató que en las inmediaciones de la Catedral, justo en el exterior de una de las salidas de la estación del Metro Zócalo, se han instalado al menos unos 50 puestos de vendedores que ofrecen todo tipo de mercancía; desde gorras con la palabra México en distintos colores y tallas, hasta imanes y destapadores que venden en tres piezas por 100 pesos, como se puede apreciar en los letreros que colocan los vendedores.
