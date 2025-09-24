Comerciantes ambulantes que ofrecen desde gorras, imanes u otros artículos para turistas, se mantienen instalados en distintos puntos de la plancha del Zócalo, sobre todo, los fines de semana, que es cuando este punto está más concurrido por familias mexicanas y visitantes extranjeros.

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el 22 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Lee también Ambulantaje se apropia de los alrededores del Zócalo

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

En un recorrido por este punto de la capital, este martes 23 de septiembre, EL UNIVERSAL constató que en las inmediaciones de la Catedral, justo en el exterior de una de las salidas de la estación del Metro Zócalo, se han instalado al menos unos 50 puestos de vendedores que ofrecen todo tipo de mercancía; desde gorras con la palabra México en distintos colores y tallas, hasta imanes y destapadores que venden en tres piezas por 100 pesos, como se puede apreciar en los letreros que colocan los vendedores.

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el 22 de septiembre de 2025. . Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Lee también Gobierno de CDMX fortalecerá estrategia para contener comercio en vía pública en Centro Histórico: César Cravioto

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Inundan vendedores ambulantes avenida Juárez con productos principalmente chinos

Ambulantes que ofrecen diversos artículos para turistas se mantienen instalados en distintos puntos de las inmediaciones de la plancha del Zócalo, sobre todo los fines de semana, el 22 de septiembre de 2025. . Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot