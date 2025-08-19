A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado para el próximo 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, para la tarde de este lunes, en uno de los inmuebles del Gobierno capitalino se podía ver una imagen del “Padre de la Patria”, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, como parte de la decoración.

A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado rumbo al 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México

A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado rumbo al 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado rumbo al 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también El domingo abren tres estaciones del trolebús en Chalco

A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado rumbo al 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Van por tapar baches de vías primarias en la CDMX en menos de 48 horas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot