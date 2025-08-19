Más Información
A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado para el próximo 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, para la tarde de este lunes, en uno de los inmuebles del Gobierno capitalino se podía ver una imagen del “Padre de la Patria”, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, como parte de la decoración.
A casi un mes de las fiestas patrias, personal de la Secretaría de Obras y Servicios comenzó la instalación del alumbrado rumbo al 15 de septiembre en los edificios del Zócalo de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
