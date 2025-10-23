La celebración del Gran Premio de México Fórmula 1, generará una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos este fin de semana en la capital del país, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ante organizadores y representantes internacionales de la Fórmula 1, la mandataria aseguró que la Ciudad de México es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se lleven a cabo bien, porque hay buena relación entre autoridades y organizadores, y tiene la infraestructura, la conectividad, los servicios y la seguridad que se requiere.

“Esta es la capital de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Puedo decir que la ciudad es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se llevan a cabo bien”, afirmó.

La mandataria capitalina destacó la Ciudad de México es la número tres a nivel mundial en la organización de espectáculos. Foto: Especial.

Al señalar que la Ciudad de México es la número tres a nivel mundial en la organización de espectáculos, la mandataria capitalina destacó que esta fiesta del automovilismo mundial generará cerca de 9 mil empleos y una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos, por lo que se espera una ocupación hotelera de casi 90 por ciento, con la llegada de casi medio millón de visitantes en solo tres días.

Lee también: Gobierno de CDMX recupera 3 hectáreas ocupadas con viviendas irregulares en paraje “El Durazno”, en alcaldía Magdalena Contreras

“Nos informan que se espera una ocupación hotelera de casi el 90 por ciento, y que tenemos a muchos turistas, una derrama económica que va a alcanzar los 20 mil millones de pesos en la Ciudad de México, beneficiando a muchas áreas turísticas, hoteles, restaurantes, pero también empleo”.

Indicó que el Gobierno de la Ciudad implementará un operativo de prevención, seguridad y movilidad en la zona del Estadio GNP con la participación de más de 3 mil 900 policías y 400 vehículos oficiales.

El Gobierno de la Ciudad implementará un operativo de prevención, seguridad y movilidad en la zona del Estadio GNP. Foto: Especial.

Respecto al pabellón del Gran Premio de la Ciudad de México, señaló que es una exposición enmarcada en los 700 años de la fundación de la capital, con elementos de la celebraciones del día de muertos, así como aspectos rumbo al Mundial de futbol 2026.

“Queremos que la ciudad de México sea conocida por todo lo bueno que tiene, que todos conozcan a nuestro país, pero en especial a esta ciudad y vamos a seguir trabajando de la mano con el sector privado para asegurar la permanencia de la Fórmula 1 en los próximos años”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr