Más Información

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, adelantó que este viernes se darán a conocer los de la en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, y afirmó que se buscará “estirar la liga” lo más que se pueda para exponer dichos resultados con transparencia.

“Nosotros lo que queremos en este caso, que sabemos que es de gran trascendencia para la ciudad, incluso para el país, que tiene ojos en este terrible , es ser lo más transparente que podamos. Y así lo voy a decir: estirar la liga lo más que podamos, para poder exponer los resultados de esta investigación”, dijo.

Lee también:

Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal aseveró que se convocará a una conferencia de prensa el próximo viernes, en la que se contará con los peritos para dar a conocer los primeros resultados de las indagatorias “siempre cuidando el debido proceso, cuidando que no crucemos los propios estándares establecidos por la ley”.

“Estamos totalmente determinados a actuar con toda transparencia y objetividad, y hacer una investigación muy rigurosa”, apuntó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses