Para conmemorar el Día de lo Abuelos, la alcaldía Benito Juárez realizó el Tercer Encuentro de Personas Mayores, en el que se reconoció el valor que tienen para la comunidad.

El alcalde Luis Mendoza destacó que la guía y el apoyo que los adultos mayores le han dado a la demarcación, han sido pieza fundamental para construir una mejor sociedad en Benito Juárez.

“Esta alcaldía no estaría así sin la guía, el orden y el apoyo de todas y todos ustedes. Desde la alcaldía Benito Juárez han guiado a muchas generaciones y por eso es el desarrollo de lo que se ha dado aquí en la comunidad de Benito Juárez es gracias a ustedes, no me queda duda”, afirmó el alcalde ante los vecinos.

La alcaldía Benito Juárez es de las demarcaciones con mayor población de adultos mayores, 14.2% de sus habitantes forman parte de este segmento, por ello, la administración de Luis Mendoza continuará generando acciones en beneficio de ellos, pues, llegar a la tercera edad no tiene que significar el fin de la vida activa de las personas.

“Es tan importante sí festejar, pero no olvidarnos el fin verdadero, que debe ser apoyarlos con cosas que les sirvan como este tipo de ferias, donde podamos tener espacios recreativos, porque los jubilados o las personas que están desde su casa también quieren seguir viviendo, seguir haciendo cosas. No dejaré de reconocer y apoyar a los que han hecho que Benito Juárez siga y seguirá siendo la mejor alcaldía para vivir”, puntualizó Mendoza.

Al respecto, Elizabeth Riander, alumna del Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM) Cumbres, destacó la importancia de contar con estos espacios, donde las personas pueden convivir, lo que les da motivación y alegría para disfrutar esta etapa de la vida.

“Yo creo que todo mundo debería inscribirse en algo de esto, sería muy padre para motivar a los adultos mayores, me encanta, porque ellos se vuelven muy participativos, muy felices. Gracias a la alcaldía por estos eventos, que los siga fomentando, porque la verdad la gente es participativa y los disfrutamos”, sostuvo.

Sergio Carrillo, quien toma clases de pintura en el CECAM, afirmó que son agraciados porque las personas de la tercera edad no tenían donde estudiar o a donde ir, “ahora tenemos muchas actividades. Estoy muy agradecido, porque tuve la oportunidad de presentar mis cuadros, soy artista plástico”.

