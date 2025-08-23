Una unidad de Ruta 71 atropelló a un niño de tres años quien lamentablemente perdió la vida. Al parecer, el pequeño bajó corriendo de la banqueta y la unidad no pudo esquivarlo, informó la Secretaría de Movilidad.

La dependencia señaló que el incidente se registró este sábado en la calle Sonora, intersección con calle Terán, colonia Miravalle, en la alcaldía Iztapalapa.

En el lugar se acudió a equipos de emergencia, quienes trasladaron al menor a la Clínica San Antonio, donde determinaron que no presentaba signos vitales.

El conductor de la unidad de transporte fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

El personal de la SEMOVI se coordinó con representantes de la Ruta para brindar atención puntual y colaborar con las autoridades.

