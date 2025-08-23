Más Información

Una unidad de Ruta 71 atropelló a un niño de tres años quien lamentablemente perdió la vida. Al parecer, el pequeño bajó corriendo de la banqueta y la unidad no pudo esquivarlo, informó la .

La dependencia señaló que el incidente se registró este sábado en la calle Sonora, intersección con calle Terán, , en la .

En el lugar se acudió a equipos de emergencia, quienes trasladaron al menor a la Clínica San Antonio, donde determinaron que no presentaba signos vitales.

El conductor de la unidad de transporte fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

El personal de la SEMOVI se coordinó con representantes de la Ruta para brindar atención puntual y colaborar con las autoridades.

