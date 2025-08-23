Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Autoridades de la Ciudad de México realizaron el decomiso de 20 kilogramos de metanfetamina, así como paquetes y dosis de cocaína, en dos operativos desplegados en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán; el valor de lo asegurado supera los 12 millones de pesos, aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cateos en Tlalpan y Coyoacán

El decomiso se logró gracias labores de investigación por la venta de droga en las colonias Los Cipreses, en la alcaldía Tlalpan y Pedregal de Carrasco, en Coyoacán.

Tras las investigaciones y con los suficientes datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control, quien ante la evidencia autorizó los mandamientos judiciales.

Los dos cateos se realizaron de forma simultánea por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de efectivos de Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

En el operativo desplegado en un inmueble de la calle Cerrada de Colibrí, de la colonia Los Cipreses, en la alcaldía Tlalpan, se aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina y 30 tabiques hechos con cinta adhesiva con lo que sería cocaína.

En el segundo cateo realizado en un edificio ubicado sobre la avenida Libertad, colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán, se aseguraron 600 dosis de cocaína, una bolsa con marihuana a granel así como un teléfono celular.

Decomiso con un valor superior a los 12 millones de pesos

Lo decomisado en los cateos equivaldría a 500 mil dosis de metanfetamina y a 60 mil dosis de cocaína, con un valor estimado en 12 millones 364 mil pesos, informó la SSC.

