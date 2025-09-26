A 16 días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, 14 personas continúan internadas en hospitales de la Ciudad de México, dio a conocer esta noche la Secretaría de Salud.

Al corte de las 9:00 de la noche de este día, la dependencia capitalina precisó que 40 personas ya fueron dadas de alta, en tanto que la cifra de fallecidos se mantiene en 30.

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión; así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión.

Entre los fallecidos también están Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noé García Morales; José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt, de 51 años; Jorge Islas Flores, de 50 años;Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Gilberto Aaron, de 47 años; Jesús Joel Tovar García, de 40 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años; Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Eduardo Romero Armas, de 30 años; Norma Chávez Ortega, de 50 años; Abril Díaz Castañeda, de 34 años; Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Jaurrieta Molina, de 35 años; Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años; Geovana, de 21 años, la mujer que la FGJ-CDMX reportó como desconocida; Adolfo Franco Madrigal, de 36 años; Ali Yael González Aranda, de 18 años; y Ricardo Corona Hernández de 30 años.

