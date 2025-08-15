Tras la explosión de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la prevención y a revisar las instalaciones de gas en los domicilios capitalinos para evitar fugas qué puedan evitar en casos como el de este viernes.

Señaló que afortunadamente durante la explosión de este 15 de agosto no hubo personas lesionadas o afectadas que lamentar, pero señaló que es una obligación constante de todos revisar las instalaciones de gas.

Lee también: Tras lluvias, mil 455 viviendas resultaron afectadas en GAM, Venustiano Carranza e Iztacalco, confirma Clara Brugada

“No es el primer caso, afortunadamente no tuvimos ningún caso que lamentar en cuanto a personas que hayan salido heridas o muertas, afortunadamente intervino muy rápido y aquí el objetivo es que esta ciudad pueda avanzar en tener garantizada seguridad en este caso en las viviendas, en el área de gas, y hay muchos dispositivos ya que alertan y anuncian cuando ya hay una fuga de gas hacer un llamado para que estemos preparados al respecto”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr