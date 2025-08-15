Más Información

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Trump y Putin concluyen reunión en formato restringido en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura de Plaza Mítikah tras recibir documentación requerida; garantiza seguridad de los asistentes, dice

Tras la de un edificio en la , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la prevención y a revisar las instalaciones de gas en los domicilios capitalinos para evitar fugas qué puedan evitar en casos como el de este viernes.

Señaló que afortunadamente durante la explosión de este 15 de agosto no hubo personas lesionadas o afectadas que lamentar, pero señaló que es una obligación constante de todos revisar las .

“No es el primer caso, afortunadamente no tuvimos ningún caso que lamentar en cuanto a personas que hayan salido heridas o muertas, afortunadamente intervino muy rápido y aquí el objetivo es que esta ciudad pueda avanzar en tener garantizada seguridad en este caso en las viviendas, en el área de gas, y hay muchos dispositivos ya que alertan y anuncian cuando ya hay una fuga de gas hacer un llamado para que estemos preparados al respecto”, señaló.

