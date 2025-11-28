La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, aseguró que al cierre de este año no habrá subejercicio, por lo que requiere para el 2026 un incremento de 610 millones de pesos a la propuesta que presentó el gobierno capitalino como techo presupuestal.

La edil participó en la Mesa de Trabajo para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026. Ante legisladores indicó que el techo presupuestal que la secretaría de Administración y Finanzas notificó a la demarcación para el próximo año, fue de 3 mil 713 millones de pesos, sin embargo, requiere de 610 millones más para llevar a cabo diversas acciones.

La diputada Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, reconoció y aplaudió el compromiso de la alcaldesa, al mantener una gestión cercana y efectiva para las familias de Venustiano Carranza.

Por su parte, la diputada Tania Larios del PRI destacó el cumplimiento del 100% de los programas sociales desde enero, el uso responsable del presupuesto y celebró el impulso al programa Mujeres Emprendedoras.

Leer también: Vecinos del pueblo de Xoco clausuran de forma simbólica Plaza Mítikah; denuncian gentrificación

Foto: Especial.

La diputada Luisa Ledezma de Movimiento Ciudadano reconoció los avances en distintas áreas de gobierno y resaltó el ejercicio eficiente de los recursos públicos, así como el progreso del programa Sembrando Servidores.

El diputado Israel Moreno del PVEM calificó a la alcaldesa como una de las mejores gobernantes de la Ciudad de México. De igual forma reconoció los programas sociales en favor de adultos mayores y la recuperación de espacios públicos como acciones que fortalecen la vida comunitaria.

Mientras que la diputada del PAN, América Rangel resaltó el compromiso y los resultados de la edil de Venustiano Carranza, al reconocer su labor en la atención a los pueblos indígenas, el manejo responsable del agua y las acciones emprendidas para evitar la chatarrización en la demarcación.

En su participación, Evelyn Parra explicó que de la propuesta presupuestal, tan solo para el gasto de operación se cuenta con un 14%, es decir, 539 millones de pesos para atender las demandas de los habitantes en materia de obras, servicios públicos, acciones y programas de desarrollo social, seguridad ciudadana, entre otros, por ello la necesidad de mayores recursos.

Leer también: Alcaldesa de Venustiano Carranza garantiza a diputados locales el fin de la venta de animales en Mercado de Sonora

Foto: Especial.

Dijo que de aprobarse el incremento presupuestal se podrán realizar proyectos y programas, como la rehabilitación y mantenimiento de deportivos, mejora en la imagen urbana de mercados públicos, atención a la carpeta asfáltica que incluye el Programa Bachatón, la adquisición de camiones recolectores y transporte de residuos sólidos.

También contempla la ejecución de programas internos de protección civil, así como la rehabilitación de las instalaciones del panteón Peñón de los Baños.

En materia de seguridad, resaltó la reducción del 10% la incidencia delictiva gracias a la estrategia de comunicación directa con la ciudadanía, “Ahora estamos tocando puertas. Implementamos casa por casa para la seguridad ciudadana. Entonces, tocar puertas en todas las casas que tenemos en Venustiano Carranza; le estamos diciendo al vecino este policía es de tu cuadrante”.

Puntualizó que la demarcación cuenta con más de 150 mil casas y al momento se han visitado 50 mil viviendas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr