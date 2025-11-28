"Podemos hablar del agua... No tenemos, podemos hablar del aumento del predial y de los impuestos; de salud, que gracias a sus vidrios inteligentes tenemos más radiación y de falta de movilidad dentro del pueblo", aseguró Álvaro Antonio Rosales, representante de la autoridad del pueblo de Xoco, uno de los manifestantes que la tarde del viernes denunciaron afectaciones por el levantamiento del complejo comercial y habitacional Mítikah.

Los vecinos y miembros de organizaciones sociales se concentraron en una de las entradas de la plaza para realizar, por tercer año consecutivo, la clausura simbólica de la plaza comercial ubicada sobre el Circuito Interior, en la alcaldía Benito Juárez.

Los colonos aseguraron que el acaparamiento del agua para abastecer a Mítikah es del 12% del total del líquido para todo Xoco.

También se dijo que con la construcción de la plaza se privatizó la calle de Real de Mayorazgo y se vulneró el derecho a la movilidad.

Además de que el costo del predial ha aumentado en un 360 %, de acuerdo a los quejosos.

Los vecinos del Pueblo de Xoco denuncian que la zona se ha gentrificado y las familias originarias han sido desplazadas. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)

Carmen, habitante del pueblo y miembro de la asamblea local, señaló el desplazamiento y pérdida de territorio tras la construcción de proyecto inmobiliario.

"Los grandes desarrollos concentran beneficios fiscales, consumen recursos públicos y refuerzan desigualdades, mientras las familias originarias enfrentamos desplazamiento, discriminación, perdida de nuestro territorio y comunidad", afirmó la vecina de Xoco.

Por lo anterior, los manifestantes exigieron el cumplimiento de la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 11/2025 y garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad de los habitantes del pueblo de Xoco, así como detener el aumento de los impuestos, garantizar el suministro del agua, detener la autorización de más proyectos inmobiliarios en la zona y respetar los derechos de los pueblos originarios capitalinos.

