La alcaldía Tlalpan dio a conocer la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en el pueblo de San Andrés Totoltepec, a partir de este sábado 29 de noviembre de 2025.

La medida aplicará desde las 00:00 horas del 29 de noviembre hasta las 24:00 horas del domingo 7 de diciembre.

En la Gaceta Oficial, precisó que la suspensión será para los establecimientos mercantiles que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

También aplicará para los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Además, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

