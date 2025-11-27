Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

La dio a conocer la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en las colonias La Cruz y San Francisco, con motivo de la “Festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa”.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la suspensión aplicará a partir de las 00:00 de este jueves 27 de noviembre hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre de 2025.

Esta medida aplicará para los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en las colonias señaladas, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

