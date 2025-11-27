La alcaldía Magdalena Contreras dio a conocer la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en las colonias La Cruz y San Francisco, con motivo de la “Festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa”.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la suspensión aplicará a partir de las 00:00 de este jueves 27 de noviembre hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre de 2025.

Esta medida aplicará para los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en las colonias señaladas, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

