Ecatepec, Mex.- El gobierno municipal implementa el Operativo Tianguis Navideño para supervisar diariamente 71 bazares que fueron instalados con motivo de las fiestas decembrinas y con ello verificar medidas de seguridad.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Ecatepec, se despliegan más de mil elementos y 300 patrullas de fuerzas municipales y estatales, donde también revisan que no haya venta de bebidas alcohólicas y brindar vigilancia para tranquilidad de comerciantes y consumidores, hasta el momento que se retiran los bazares.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, encabezó el Operativo Tianguis Navideño en Ciudad Azteca, comunidad en la que se instala sobre el uno de los bazares tradicionales de este municipio, a lo largo de casi 1 kilómetro, desde el Boulevard de los Aztecas hasta Teocallis.

“Estamos reunidos diferentes áreas de gobierno, como Seguridad Ciudadana, Juzgado Cívico, Movilidad, Protección Civil, Movilidad, Mercados y Vía Pública, todos en un esfuerzo conjunto coordinado para la seguridad en esta temporada de bazares y tianguis navideños”, mencionó el titular de la seguridad pública en Ecatepec.

Leer también: Microsatélite MXÁO-1 de alcaldía Álvaro Obregón ya se encuentra en órbita; ayudará a monitorear el medio ambiente y optimizar la movilidad

Los operativos se mantendrán durante toda la temporada navideña, en los que también participan elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policía estatal. (Foto: especial)

Los operativos se mantendrán durante toda la temporada navideña, en los que participan también elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policía estatal, señaló Machado Peña a los comerciantes.

Además, para que puedan reportarse incidentes, los comerciantes fueron informados por el subdirector operativo de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, sobre el número del Centro de Mando que es 5551167428 al 32.

Mientras que funcionarios de Protección Civil supervisaron medidas de seguridad de los negocios de comida, mismos que deben contar con extintor, correcta instalación de gas y eléctrica, con mangueras de alta presión y tanques de gas en buenas condiciones.

El gobierno de Ecatepec dio a conocer que para el caso de zonas conflictivas, como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Ampliación Tulpetlac, Hank González y colonias de la Quinta Zona desplegaron células del agrupamiento de motopatrullas para inhibir robo a transeúntes y de vehículo; y a pie tierra, otro grupo de elementos vigilan al interior de los tianguis.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr