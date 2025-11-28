Más Información
Ecatepec, Méx.— La Central de Abasto fue sede del Festival Abarrotero, un encuentro que reunió a tres mil participantes y que tiene como objetivo modernizar, así como fortalecer al sector comercial del municipio.
El evento fue encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, y el diputado local Octavio Martínez Vargas.
El festival ofreció a comerciantes capacitación, contacto directo con proveedores que otorgaron descuentos, herramientas tecnológicas y opciones de financiamiento para impulsar la operación de misceláneas y tiendas de abarrotes.
La secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González, informó que el Estado de México tiene el mayor número de tiendas de abarrotes en el país, con alrededor de 190 mil. Ecatepec encabeza la lista con 21 mil unidades económicas.
