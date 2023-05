Este 15 de mayo, aunque es Día del Maestro y asueto para los niños de educación básica, el programa Hoy no Circula opera con normalidad.

Por lo anterior, este lunes no circulan los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, que tengan terminación de placas 5 y 6 y engomado color amarillo.

Estas restricciones entran en vigor desde las 05:00 horas del lunes y hasta las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con el reglamento avalado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

En tanto, los autos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos sí podrán circular sin restricción alguna.

Cabe recordar, que las multas por no respetar el Programa Hoy no Circula son superiores a los dos mil pesos.

¿Cómo entender el calendario hoy no circula?

El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula, el cual será informado por la CAME.

Cualquier restricción se basa en la verificación previa del vehículo, de acuerdo al tipo de engomado, el holograma, la terminación de la placa, matrícula sin número y permiso, la restricción semanal consiste en limitar la circulación de ciertos automóviles un día a la semana.

La restricción sabatina limita el tránsito de los coches dos sábados al mes en el caso del holograma 1 y matrículas sin número o todos los sábados de mes en caso de los hologramas 2 y foráneos, esta se determinará por el tipo de vehículo y si la placa es par o impar.

¿Cómo se vincula la Verificación Vehicular con las restricciones del Hoy No Circula?

La verificación es un procedimiento que evalúa periódicamente la combustión de los automóviles para determinar los niveles de contaminación y de emisión, en cada evaluación se otorga un color de engomado y un tipo de holograma específico.

La revisión deberá realizarse cada seis meses o cada dos años dependiendo del tipo de vehículo, además los engomados y hologramas serán utilizados para restringir su circulación uno, dos o todos los sábados del mes, una vez a la semana o si quedarán exentos.

Estos serán usados como criterio en el programa Hoy no circula, en donde la limitación vehicular será en uno de los 5 días de la semana y los sábados, en caso del doble hoy no circula se determinará por los niveles de contaminación.

¿Cuál es la historia del hoy no circula?

El programa se implementó como medida temporal con el fin de retirar la circulación en días laborales del 20% de los autos particulares, en caso de que consuman el 60% de gasolina para reducir en un 12% la contaminación durante la semana.

En el artículo el “Análisis del programa Hoy No Circula” de Héctor G. Riveros Rotgé, menciona que en la Ciudad de México se implementó por primera vez los 5 días a la semana el 20 de noviembre de 1989, lo que mejoró la vialidad temporalmente y redujo el consumo de gasolina en un 5%.

Con información de Samyra Sosa







