El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un microsismo este domingo 14 de mayo del 2023, de acuerdo con el registro de la dependencia, el epicentro del temblor fue en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el fenómeno natural tuvo origen en la Ciudad de México, a 3 kilómetros al noroeste de la alcaldía Magdalena Contreras, por el momento la dependencia no ha informado sobre la duración en segundos del temblor.

En el reporte del SSN se percibió un microsismo el cual tuvo una magnitud de 1.8 grados en la escala Richter y este se originó a las 15:26, su ubicación exacta fue en la latitud 19.36 y longitud 99.20, además de tener una profundidad de 2 kilómetros.

En la zona cero del microsismo de ayer, vecinos de la colonia Las Águilas pensaron que la tierra se abría y que sus casas se les vendrían encima . Foto: El Gráfico.

El del 10 de mayo fue en la latitud 19.36 y longitud 99.20, pero a profundidad de uno, no dos kilómetros como el de hoy.

SISMO Magnitud 1.8 Loc. 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 14/05/23 18:41:01 Lat 19.36 Lon -99.20 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 15, 2023

Saldo Blanco en microsismo de 1.8

Ante el sismo de 1.8 en la alcaldía Magdalena Contreras que se registró a las 18:41 de la tarde, el C5 informó que tuvo percepción en algunas zonas de la Ciudad, mantenemos comunicación con la Secretaría de Protección Civil.

Recordó a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México, pero que están al pendiente ante cualquier emergencia.

En tanto, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil detalló que se estableció comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías y no se reportan eventualidades.

CDMX suma 293 microsismos en 23 años

El investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Antonio Domínguez, dijo que de 2000 a 2023 se han presentado 293 microsismos en la Ciudad de México, es decir, 10 en promedio al año, debido a fallas geológicas.

“Los microsismos no son tan inusuales como pensamos. Si revisamos el catálogo del sistema del Sismológico Nacional, en los últimos 23 años se han registrado 293 microsismos. Muchos de los que se reportan son imperceptibles, aunque algunos pueden tener aceleraciones perceptibles comparables a los sismos que se han registrado en Oaxaca o Guerrero, pero con la diferencia de que la duración del movimiento es corta”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL

Añadió que las fallas geológicas atraviesan principalmente alcaldías del sur como Xochimilco, pero aclaró que no son de preocupación o pueden causar un daño considerable.

¿Por que no se activa la alerta sismica?

Una alerta sísmica no puede emitirse cuando el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Ciudad de México debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

El sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de las ondas sísmicas generadas por un terremoto, para luego enviar una señal de alerta a las áreas afectadas antes de que las ondas más destructivas lleguen.

Sin embargo, cuando el epicentro se encuentra dentro de la CDMX, el tiempo que tardan las ondas sísmicas en viajar desde el epicentro hasta las áreas cercanas es tan corto que no permite que el sistema de alerta sísmica detecte y transmita la señal de alerta a tiempo. En otras palabras, las ondas sísmicas llegan a la ciudad prácticamente al mismo tiempo que la alerta, lo que hace imposible emitir una alerta sísmica efectiva en tales casos.

Las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México. Foto: Archivo

¿En qué casos sí se activa la alerta sismica?

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Sismo causa daños en una parroquia de la Magdalena Contreras. Foto: Shanat Núñez Ortiz / EL UNIVERSAL

¿Cuál es el origen de los microsismos?

De acuerdo con Carlos Valdés, desde el 2000 cuentan con un registro de 270 microsismos registrados, catalogados y clasificados después del terremoto de 1985, en donde el de mayor intensidad fue de 4.

El origen de los microsismos es consecuencia de las fracturas que existen en la corteza terrestre en la Ciudad de México y en el país, "concentrándose en la zona central y poniente, a partir del periférico hacia el poniente", exclama.

Dichas fallas cruzan todo el terreno y se ubican dentro de los límites de la Ciudad de México y debajo de ella.

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el Valle son intraplaca, pero corticales. “Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente, estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja”.

¿Qué hacer durante un sismo?

- Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

- Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En el interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

- Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo







