La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se prevé una marcha de aficionados del club de fútbol Pumas a las 14:00 horas, desde la estación Copilco de la Línea 3 del Metro en dirección a las gradas del Estadio Universitario.

La dependencia informó que también se tiene prevista una concentración en la explanada de la alcaldía Tlalpan a las 10:00 horas, así como otra, a las afueras del museo de la demarcación. El motivo es realizar una jornada cultural de solidaridad “Latinoamérica con Cuba”.

En la estación El Vergel del tren ligero se reunirán personas a las 10:00 horas con la finalidad de visibilizar el impacto negativo que la “Copa Mundial de la FIFA 2026” traerá a la Ciudad de México. A esa misma hora, también se realizará una concentración de vecinos en el Parque Ecológico Huayalmilpas, alcaldía Coyoacán, para exigir la intervención de autoridades en ese sitio.

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A las 11:00 horas, la colectiva “Hilas” se reunirá en la glorieta de la Ahuahute sobre Paseo de la Reforma y el Parque Centenario en Coyoacán en favor del proyecto “Sangre de mi sangre”, orientado a visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte del tejido.

Al mediodía, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estarán en las inmediaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en la alcaldía Cuauhtémoc, con la intención de una asamblea informativa para definir su plan de acción a seguir para el esclarecimiento del caso de sus hijos.

A las 12 del día también se reunirá el comité de detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos” sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Centro Histórico, en el marco de la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido”. De igual manera, en ese horario, We the Free Universidades estará en el Parque México, entre las avenidas México y Michoacán, en la alcaldía Cuauhtémoc, con el proyecto de concientización sobre el especismo “Reto de 3 Minutos”.

El colectivo “Firmas por Palestina MX” se reunirá a las 12 del día en el Ángel de la Independencia, sobre avenida Paseo de la Reforma, con la intención de recolectar rúbricas para que el gobierno de México rompa relaciones con Israel. Mientras que a esa misma hora, pero en el museo Dolores Olmedo de Xochimilco, habrá una cadena humana para celebrar la reapertura del recinto tras seis años de espera y de lucha por la permanencia del museo en su sede original.

A las 13:00 horas se reunirá la comunidad del Instituto Politécnico Nacional en el estacionamiento del Canal 11, ubicado en Manuel Carpio No. 448, colonia Plutarco Elías Calles. Todo ello con la intención de elaborar carteles para difundir las presuntas irregularidades en los planteles del IPN. En tanto, a esa misma hora, se reunirá el colectivo “Las hijas del cannabis” en la Plaza Tlaxcoaque de la colonia Centro en un evento para exigir espacios libres para consumidoras de cannabis.

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Finalmente, a las 16:00 horas, la colectiva “Gloerita de las mujeres que luchan” se reunirá sobre la glorieta “La Joven de Amajac” sobre Reforma con el fin de visibilizar y denunciar las afectaciones, como el despojo y los procesos de gentrificación derivados de las actividades relacionadas con el Mundial.

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