Ese lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene prevista la realización de diferentes marchas y movilizaciones.

La primera movilización estaba programada para las 8:00 horas en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

En este punto, se tiene previsto que familiares de una víctima de feminicidio se concentrarán para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan. Los manifestantes buscan evitar que el presunto responsable sea liberado y piden que continúe un proceso judicial conforme a derecho.

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A las 08:30 horas, en el mismo inmueble se prevé la presencia de amigos y familiares del imputado, quienes solicitarán su libertad al argumentar que existe una acusación falsa y falta de pruebas en su contra. Este grupo también exigirá que se esclarezcan completamente los hechos ocurridos hace casi nueve años.

A las 12:00 horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección 9 de la Ciudad de México, acudirán a la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicada en calle Xocongo número 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

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La organización magisterial sostendrá una reunión de trabajo con autoridades educativas para revisar y conciliar los descuentos aplicados a maestras y maestros derivados de su participación en movilizaciones recientes, así como analizar los mecanismos para el reintegro correspondiente.

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A las 18:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará una reunión en la alcaldía Coyoacán.

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mahc/LL