Nezahualcóyotl, Méx.-En el Estado de México inició la construcción de 18 puentes vehiculares con una inversión de 3 mil 800 millones de pesos, de los cuales nueve comienzan este año y el resto se concluirán en el 2027, dio a conocer Francisco Luis Quintero Pereda, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) de la entidad mexiquense.

El funcionario federal dijo que la intención es mejorar la conectividad en la zona oriente del Estado de México, principalmente. Este lunes se dio el banderazo de la edificación del puente que conectará la autopista Peñon-Texcoco y la avenida 602, en los límites de Nezahualcóyotl con Texcoco y la Ciudad de México.

Estado de México inicia construcción de 18 puentes vehiculares; invertirán 3 mil 800 mdp. Foto: Especial.

Las autoridades destinan casi 900 millones de pesos este año para los primeros nueve puentes. Entre ellos se encuentran: Los Olivos y Xaltipac en Chimalhuacán; avenida 5 de Mayo en Ecatepec; el Distribuidor Vial Tlapacoya-López Mateos en el límite de Ixtapaluca con Chalco; el Puente del Salado en Los Reyes La Paz; Aquiles Serdán y Río de los Remedios en Tlalnepantla.

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Así como la continuación de avenida Las Torres y Eje 10 en Valle de Chalco; el puente Alfredo del Mazo entre Ixtapaluca y Valle de Chalco; y la rehabilitación del puente San Lorenzo más la terminación de gasas de acceso a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, con 1.2 kilómetros de longitud.

Estado de México inicia construcción de 18 puentes vehiculares; invertirán 3 mil 800 mdp. Foto: Especial.

“Estos están en proceso de licitación y este mes serán los fallos para dar inicio el próximo mes a las obras y concluir en diciembre de este año”, señaló Quintero Pereda.

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La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, encabezó el banderazo del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602, una obra que supera los 650 millones de pesos. El puente mide aproximadamente 300 metros, contará con cuatro carriles y agilizará el paso de más de 53 mil vehículos diarios. Se prevé que beneficie a más de dos millones de habitantes de Nezahualcóyotl, Texcoco, Ecatepec y zonas aledañas, incluidas alcaldías de la Ciudad de México.

Estado de México inicia construcción de 18 puentes vehiculares; invertirán 3 mil 800 mdp. Foto: Especial.

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“Los gobiernos de la transformación tenemos la certeza de que los recursos públicos deben de invertirse en atender las necesidades del pueblo y así contribuir para mejorar su calidad de vida. Este nuevo puente vehicular representa al bienestar para las familias de la región, quienes invierten mucho tiempo en traslados y queremos que ese tiempo lo destinen a hogar, o alguna actividad recreativa”, dijo la mandataria.

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Estado de México inicia construcción de 18 puentes vehiculares; invertirán 3 mil 800 mdp. Foto: Especial.

Gómez Álvarez agregó que la obra reduce el gasto en gasolina y las emisiones contaminantes. La avenida 602 conecta la autopista Peñón-Texcoco con Circuito Interior, Oceanía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Esta obra se suma a ese gran proyecto del Plan Integral de la Zona Oriente que nuestra querida presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, destinó a los más de 10 millones de mexiquenses de esta región, una zona que como siempre lo recordamos, históricamente permaneció olvidada, pero con este plan a través de 121 acciones, se están atendiendo las necesidades de las familias”.

dmrr