Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo aprovecharon para tomarse fotografías en los muros verdes instalados en las paredes de los andenes de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro para y compartirlas en redes sociales.

A cuatro días de la reapertura de la estación, pasajeros sonrieron frente a sus teléfonos para posar con la decoración compuesta por plantas, flores y mosaicos, la cual forma parte de la intervención realizada en el lugar.

Nancy y Leslie, una pareja que acudió al Centro Histórico para disfrutar del FIFA Fan Fest y apoyar a la Selección Mexicana, aprovecharon su paso por la estación para tomarse una fotografía.

Pasajeros llenan de selfies la estación Zócalo; muros verdes se vuelven un atractivo. Foto: Arantxa Meave

"Está padrísimo, me encanta, muy aesthetic", comentó Nancy después de posar frente al muro verde.

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Leslie explicó que había visto selfies en Instagram y videos en Tik Tok, por lo que desde antes tenía planeado pasar a conocerlo y tomarse una imagen de recuerdo.

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"No le dije, pero ese era el plan en realidad" dijo entre risas.

Pasajeros llenan de selfies la estación Zócalo; muros verdes se vuelven un atractivo. Foto: Arantxa Meave

Yadira y Osvaldo acudieron al Centro Histórico para realizar algunas compras para una fiesta de cumpleaños y aprovecharon su caminó para observar los mosaicos instalados en el andén de la estación.

"Se ve diferente, le da más vida a la estación y hasta dan ganas de tomarse una foto", comentó Osvaldo.

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Cecilia Sánchez pidió que le tomaran una fotografía frente al muro verde para enviársela a sus nietos.

"Les quiero enseñar cómo quedó la estación porque está muy bonita; seguro cuando vengan también van a querer una foto", dijo entre risas.

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Pasajeros llenan de selfies la estación Zócalo; muros verdes se vuelven un atractivo. Foto: Arantxa Meave

¿Dónde están?

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó este sábado los costos de los muros verdes que se instalaron en distintas estaciones de la Línea 2, en el marco de la rehabilitación integral de dicha ruta.

Los muros verdes se instalaron en ocho estaciones, distribuidos en:

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Ermita

Villa de Cortés

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Zócalo-Tenochtitlan

Revolución

Pasajeros llenan de selfies la estación Zócalo; muros verdes se vuelven un atractivo. Foto: Arantxa Meave

Son más de 22 mil plantas distribuidas en las ocho estaciones.

¿Cuánto costaron?

El precio promedio del metro cuadrado de cada muro verde es de 5 mil 693 pesos, establecidos en factura por el proveedor, y el costo es asumido por las empresas que participaron en la remodelación de estaciones.

dmrr