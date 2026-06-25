La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió que ayer se ganó dentro y fuera de la cancha, pues la Selección Mexicana goleó, y en las imágenes se demostró que la Ciudad de México tuvo el mejor festejo del mundo

Destacó que el futbol es prácticamente la última pasión colectiva en estos tiempos de individualismo, pues con un gol que logra la Selección se transforma el ambiente y se hace hermano el que está a nuestro lado, aunque no lo conozcamos.

“El futbol une a los pueblos. El futbol como deporte, es un deporte apasionante para la mayoría de los mexicanos y ayer se llenó de orgullo nacional nuestro país. Ayer ganó la paz, ganó la convivencia y ganó esa fuerza profunda de los lazos, de la solidaridad, de los afectos. Vean cómo estuvo Paseo de la Reforma, que ahorita estamos viendo en las pantallas. Esa imagen fue la que recorrió al mundo, no otra imagen. Fue la imagen del mayor festejo del mundo, que se dio el día de ayer”, comentó.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Y añadió: “Ayer ganó la ciudad en la calle; le ganó la paz a la violencia; le ganó el encuentro al aislamiento y ganó la comunidad al individualismo; le ganó la alegría a la soledad. ¡Así que un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a la Selección Mexicana! Y pronostiqué, dije que íbamos a ganar tres a cero y todos me dijeron: ay. Pero pues, ahí está. Ganamos, ganamos también con el pronóstico”.

Asimismo, la mandataria capitalina reconoció el trabajo de 30 mil servidores y servidoras públicas que ayer estuvieron trabajando para que la población pudiera disfrutar.

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“La mitad de policía, sí; pero también barrenderos que todavía ahorita siguen haciendo su trabajo. También, de todas las secretarías del gobierno, todas, que estuvieron cuidando, que estuvieron orientando, que protegían, que limpiaban las calles, que operaron el transporte público, que mantuvieron la movilidad en la ciudad e hicieron que esto fuera posible”, indicó.

La mandataria capitalina reconoció el trabajo de 30 mil servidores y servidoras públicas que ayer estuvieron trabajando. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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Argumentó que esas manos silenciosas fueron las que sostuvieron la fiesta, pues cumplieron con su deber con mucha generosidad, porque rebasaron sus horas de trabajo. “Era la 1:00 horas de la mañana y había miles de servidores y servidoras, cuidando, cuidando a los que seguían festejando en Reforma. Así que muchísimas gracias a todos los servidores públicos”.

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