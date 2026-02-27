Ecatepec, Mex.- Con la rehabilitación de las calles Mezquite y Guerrero, en la colonia Santa Clara Coatitla, el municipio de Ecatepec ya suma 4 kilómetros de Senderos Seguros, espacios que tienen como finalidad transformar el entorno urbano y que las mujeres caminen sin miedo en las noches.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, precisó que este Sendero Seguro consta de 370 metros lineales y fue puesto en marcha el pasado 25 de febrero, iniciando en la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, zona que antes de ser intervenida estaba en penumbras y representaba riesgos para los colonos.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, precisó que este Sendero consta de 370 metros lineales. Foto: Especial

Con el más reciente inaugurado, suman 4 kilómetros de Senderos Seguros, en poco más de 15 días, lo que permite mejorar la movilidad y, a su vez, brinda mayor seguridad a la población, principalmente al sexto de mujeres y niñas.

Cisneros Coss recordó que el pasado 6 de febrero, el gobierno municipal puso en marcha el Sendero Seguro de 1.2 kilómetros lineales en la Avenida Ignacio López Rayón del fraccionamiento Las Américas, sitio qke que estuvo oscuro y generaba temor entre la población por más de 17 años.

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal. Foto: Especial

En la actualidad, el camellón de la vialidad luce iluminado y con juegos infantiles, mismos que no eran utilizados por los menores debido a la oscuridad en la que estaba.

Otras obras del municipio

Para el 20 de febrero, la alcaldesa entregó la repavimentación de la Avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, cuya rehabilitación permitió la conformación de 2.5 kilómetros de Sendero Seguro, obra que significó una inversión de 40 millones de pesos, realizada en coordinación con los gobiernos federal y estatal. El pavimento destaca por un mural con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”.

Cisneros Coss asegura que la zona intervenida estaba oscura y era un peligro para los habitantes. Foto: Especial

“El gobierno de Ecatepec continuará con la creación de otros Senderos Seguros en diferentes puntos de la localidad, para transformar el entorno urbano y que las mujeres caminen sin miedo en las noches”, informó Azucena Cisneros.

Finalmente, refirió que el gobierno federal puso en marcha el programa “Camina Libre, Camina Segura”, política pública que proyecta construir 30 kilómetros de Senderos Seguros en Ecatepec.

