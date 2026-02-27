Ecatepec, Méx.— En la colonia Santa Clara Coatitla el gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento un Sendero Seguro en las calles Mezquite y Guerrero, por donde transitan diariamente los usuarios del Mexicable 1.

El Sendero Seguro inicia en la Vía Morelos y calle Mezquite, donde se ubica la terminal Santa Clara del Mexicable, lo que brinda mayor seguridad a miles de personas, sobre todo mujeres y niñas que utilizan diariamente este medio masivo de transporte, que comunica a la parte alta de San Andrés de la Cañada.

“Antes daba miedo la calle Mezquite”, relató Gonzalo Austria Cortés, habitante del lugar, quien dijo que colocaron lámparas, retiraron basura, balizaron la vialidad y arreglaron los baches; “está haciendo las cosas bien [la alcaldesa, Azucena Cisneros] y así debe de seguir”, comentó.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que el Sendero Seguro mide 370 metros lineales y comprende las dos calles, donde se instalaron 30 nuevas luminarias y reconectaron otras 17, además de limpiar, podar árboles, balizamiento, encalado de bardas y el retiro de 3.4 toneladas de basura.