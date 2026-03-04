Este miércoles fueron entrevistados por diputados locales los cuatro integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX) que buscan su ratificación, entre ellos, la actual presidenta, Teresa Shamah Levy.

Uno por uno tuvieron un careo con integrantes de las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo para conocer su perspectiva, experiencia y visión, así como sus contribuciones para fortalecer la evaluación de las políticas públicas de la capital.

Shamah Levy expuso que la labor del Evalúa CDMX es fundamental para determinar la medición de la pobreza y bienestar, con criterios técnicos e independencia.

En tanto, Miguel Calderón Chelius se refirió a la complejidad de la capital y al impacto de las políticas públicas, así como a la importancia de la labor del Consejo.

En su participación, Myriam Cardozo Brum recordó que participó en 2008 en la creación de este Consejo de Evaluación, y que la tarea de éste es esencial para analizar si las autoridades gubernamentales contribuyen a la mejoría del bienestar social.

Francisco Pamplona Rangel resaltó la importancia de que las políticas públicas se concentren en proteger derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Elizabeth Mateos, indicó que este espacio de diálogo y evaluación es fundamental para garantizar la continuidad, solidez técnica y autonomía de los órganos que fortalecen la vida institucional de la ciudad, “porque permite saber sobre la experiencia académica y profesional de cada persona, y así determinar su idoneidad para seguir o no en esta encomienda”.

Tras la realización de las entrevistas, las comisiones unidas declararon nuevamente su Tercera Sesión Extraordinaria en carácter de permanente, a fin de mantener la continuidad de este procedimiento de ratificación.

