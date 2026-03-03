Más Información

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

A 100 días del Mundial, la diputada local del PRI Tania Larios propuso que en los estadios de futbol , banderas, volantes, prendas de vestir “y otras parafernalias” de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria.

La legisladora presentó una iniciativa para modificar la de la Ciudad de México con la finalidad de garantizar la celebración de partidos seguros, libres de violencia, discriminación, racismo, acoso y agresión en cualquier forma física, sexual, verbal o simbólica.

Su propuesta plantea, entre otras cosas, que haya artículos prohibidos como las pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otra parafernalia “que sea de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contenga textos, símbolos o cualquier otro atributo destinado a la discriminación de cualquier tipo contra un país, persona privada o grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad o expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, nacimiento, riqueza cualquier otro estado, orientación sexual o por cualquier otro motivo”.

Lee también:

Asimismo, no se podría ingresar a estadios con mascotas, explosivos, cascos y aerosoles.

Tania Larios también propuso que únicamente se pueda ingresar a los estadios con bolsas de plástico transparente.

La iniciativa plantea que los preparativos de la Ciudad de México, como anfitriona para recibir a los futbolistas de talla mundial, aficionados y turistas, se han desarrollado de manera gradual, pero poco se ha hecho para mejorar la legislación en materia de seguros, sobre todo, porque la Ley en la materia no ha sido actualizada conforme a los estándares internaciones para prevenir la violencia en espectáculos deportivos.

“Los avances y retos para la gestión adecuada de espectáculos deportivos seguros demandan retomar herramientas probadas a nivel internacional, así como otorgar certeza jurídica a los asistentes para disfrutar del evento deportivo más importante del mundo y dotar de facultades necesarias a las autoridades para hacer frente a un reto de esta magnitud, garantizando el derecho de los asistentes de disfrutar de espectáculos deportivos seguros”, señala la propuesta turnada a comisiones.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]