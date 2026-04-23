El diputado local de Morena Miguel Ángel Macedo presentó un taxi eléctrico accesible con la finalidad de colocar en el centro el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y apostar por un modelo de transporte incluyente, sustentable e innovador.

“La movilidad no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos. La accesibilidad debe venir desde el origen, desde el diseño. Debe ser un estándar, no una excepción”, dijo el legislador.

Detalló que el taxi eléctrico accesible representa un cambio de paradigma en la planeación del transporte público en la ciudad, al incorporar desde su concepción elementos que permiten el uso digno, seguro y autónomo por parte de personas con discapacidad, dejando atrás el modelo de adaptación posterior que históricamente ha limitado su alcance.

“La movilidad no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos”, dijo el legislador. Foto: Freepik

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Expuso que esta propuesta responde a una visión integral de ciudad, donde la movilidad no sólo implica trasladarse, sino garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud y la vida comunitaria.

“Cuando una persona con discapacidad no puede acceder al transporte, no es la persona la que falla, es el sistema el que excluye”, señaló.

El legislador subrayó que este proyecto articula tres ejes fundamentales: inclusión, al reconocer la movilidad como un derecho para todas y todos; sustentabilidad, al incorporar tecnología eléctrica que reduce emisiones contaminantes; e innovación, al demostrar que la colaboración con el sector privado puede acelerar la transformación del sistema de transporte.

El diputado subrayó que este proyecto articula tres ejes fundamentales: inclusión, sustentabilidad e innovación. Foto: Cuartoscuro

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Asimismo, reconoció el papel de las empresas automotrices que participan en esta iniciativa, destacando que están demostrando que la competitividad puede ir de la mano con la responsabilidad social.

Desde el ámbito legislativo, Macedo afirmó que se trabajará para generar las condiciones normativas que permitan que este tipo de soluciones se consoliden y se amplíen, de manera que la accesibilidad deje de ser un esfuerzo aislado y se convierta en una política pública permanente.

“Hoy damos un paso importante, pero necesitamos que este esfuerzo crezca, se consolide y llegue a más personas. Una ciudad verdaderamente moderna no es la que tiene más tecnología, sino la que no deja a nadie atrás”, mencionó.

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Al respecto, la diputada Xóchitl Bravo externó que el taxi eléctrico accesible es resultado de la voz de la gente con discapacidad, sector poblacional que ha sido históricamente relegado.

“Este taxi seguramente será un gran avance en la movilidad en la ciudad. Por eso creo que es muy importante esta presentación (…). Hoy, este taxi es tangible, ya no una idea y qué mejor que sea en la capital del país, para que también los operadores de taxi puedan considerar este mecanismo de transporte”, indicó.

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