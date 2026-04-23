El diputado local del PT Ernesto Villareal propuso elevar a rango constitucional el ¡derecho a la sombra!

Durante la sesión de este jueves, el legislador presentó una iniciativa para reformar el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México para estipular que toda persona tiene derecho a disfrutar del espacio público en condiciones razonables de protección frente al calor extremo.

“Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas progresivas para ampliar la cobertura vegetal, infraestructura de sombra y soluciones de diseño urbano resiliente, priorizando zonas de mayor vulnerabilidad climática, alta afluencia peatonal y déficit histórico de espacio verde”, señala la iniciativa.

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Privatización de la sombra

Desde tribuna, el legislador mencionó que en la Ciudad de México el acceso a la sombra se ha convertido en un privilegio territorial, pues hay zonas de altos ingresos en donde abundan parques arbolados y calles más frescas; mientras que, en colonias particularmente populares, domina el concreto, faltó planeación urbana, escasea la vegetación y caminar implica exponerse al calor extremo.

“Debemos dejar de ver a la sombra como un elemento ornamental. Para los millones de personas que dependen del transporte público y realizan trayectos peatonales diarios, la falta de protección térmica es un riesgo directo para la salud pública, la exposición prolongada al sol genera estrés térmico, deshidratación y agrava enfermedades cardiovasculares, afectando principalmente a nuestras niñas y niños y personas adultas mayores”, abundó.

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Reconocer a la sombra como un derecho

Añadió que especialistas de la UNAM advierten que ya se registran incrementos de hasta cuatro grados Celsius por encima del promedio histórico en diversas zonas.

“No proponemos plantar árboles de forma indiscriminada, hablamos de un diseño urbano resiliente, corredores verdes y calles arboladas, paraderos de transporte protegidos y banquetas habitables, uso de vegetación nativa, y ya hay ejemplo de que esto es posible, ciudades como Fénix ya exigen porcentajes mínimos de sombra en espacios públicos para combatir las islas de calor. De igual forma en Ciudad Juárez y El Paso, organizaciones sociales y académicas han impulsado el reconocimiento de la sombra como un derecho emergente vinculado a salud, dignidad urbana y participación comunitario para identificar zonas prioritarias”, precisó el legislador petista.

Destacó que la Ciudad de México tiene la capacidad institucional para liderar este cambio en el país. “Reconocer este derecho no es una carga imposible, es establecer un principio rector para orientar la inversión pública hacia donde más se necesita, escuelas, hospitales, mercados y paraderos”.

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La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.

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