El grupo parlamentario de Morena respaldó la reforma constitucional en materia de rentas justas presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Respaldamos con firmeza la reforma constitucional que envía la jefa de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, porque pone en el centro un tema que la gente nos ha exigido en las calles: el derecho al arraigo vecinal y comunitario. No podemos permitir que, por razones económicas, las y los habitantes sean expulsados de los espacios donde han construido su vida. Esta reforma responde a una demanda legítima del pueblo de la Ciudad”, dijo la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.

La bancada precisó que esta propuesta es resultado de un proceso de escucha ciudadana que incluyó foros y se suma al Bando 1 por una Ciudad habitable y asequible.