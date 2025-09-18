La diputada local del PT, Jannete Guerrero, propuso hasta 12 años de cárcel para los encargados de estacionamientos públicos que no se quieran hacer responsables por robos parciales o totales de automóviles.

La legisladora presentó una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles y el Código Penal local para que, en la entrada de los estacionamientos, se coloque el siguiente letrero: ‘en este establecimiento contamos con el seguro que ampara el estado de su vehículo, de conformidad con la fracción IV del artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles’.

Asimismo, la reforma propone tipificar como abuso de confianza los casos en los que las personas encargadas de resguardar un vehículo lo devuelvan con daños o despojado de piezas y no se quieran hacer responsables, con sanciones que incluyen multas de 39 mil 700 pesos hasta 282 mil 850 pesos, e incluso prisión que pueda ir de cuatro meses a 12 años, dependiendo el monto de lo robado.

“Esto es un acto de justicia para la ciudadanía. Es decirle a la gente que están protegidas por la ley, y que los abusos no tienen lugar en esta Ciudad; pero también es decirles a todos esos establecimientos mafiosos que no permitiremos que se aprovechen de un servicio que está regulado”, dijo.

Guerrero Maya explicó que, aunque es una obligación que los estacionamientos cuenten con un seguro de responsabilidad civil o una fianza que proteja a los automóviles, motocicletas y bicicletas bajo su resguardo, muchos operadores colocan un cartel para deslindarse de sus responsabilidades, aprovechándose de que la mayoría de las personas no conocen sus derechos.

“Esto es un abuso, simple y sencillamente es una burla. Es fundamental que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos; los estacionamientos públicos deben ser verdaderos espacios de resguardo, no trampas donde se normaliza el abuso”, afirmó.

dmrr/cr