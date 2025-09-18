El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local propuso declarar el 25 de enero de cada año como el Día de la Bombera y el Bombero en la Ciudad de México.

Desde tribuna, la coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo, recordó que platicaron con el Jefe Vulcano sobre la importancia de que los bomberos capitalinos tuvieran un día específico para conmemorar su trabajo, sus luchas y para recordar a los que ya tampoco hoy se encuentran con nosotros.

“Esta iniciativa está construida desde esa perspectiva, desde la perspectiva que en la Ciudad se les pueda reconocer y se les pueda también seguir visibilizando. Decir también que esta iniciativa, no es una iniciativa propia del Grupo Parlamentario. Es una iniciativa que representa la inquietud de las y los bomberos, que tiene que ver con una gran trayectoria histórica y de trabajo”, comentó.

Recalcó que ser servidora o servidor público significa tener una inmensa responsabilidad en la atención a la ciudadanía, pero en específico las y los bomberos tienen vocación y convicción que les permiten dar una respuesta pronta.

“Quiero pedirles, a todas y todos, que lo más pronto podamos dictaminar esta iniciativa; que podamos honrar el trabajo que hacen todos los días nuestros compañeros del Heroico Cuerpo de Bomberos. Y miren qué coincidencia: a un día de la conmemoración de los sismos del 85 y del 17, hoy venimos -a esta tribuna- a poder presentar esta iniciativa que tiene que ver con reconocer a nuestras amigas y amigos bomberos”, sostuvo Bravo Espinosa.

A la presentación de esta iniciativa acudió el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, quien se congratuló por la iniciativa, debido a que significa la reivindicación de su historia y labor, puesto que fueron instituidos el 25 de enero de 1856 por el presidente interino, Ignacio Comonfort.

En tanto, la bombera Elina Medina dijo sentirse orgullosa de pertenecer a esta honorable institución, en la que se ha demostrado que no hay límites, y que la mayor recompensa es el agradecimiento de la ciudadanía cuando terminan su servicio.

