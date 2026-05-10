Tlalnepantla, Méx. – El Día de las Madres movilizó este 10 de mayo a familias en distintos municipios del Valle de México, donde restaurantes reportaron ocupación completa y florerías incrementaron ventas desde las primeras horas del día.

En zonas comerciales y corredores gastronómicos de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, así como Atizapán de Zaragoza, familias acudieron a comer para festejar a las madres, lo que provocó filas de espera en diversos establecimientos.

Comerciantes señalaron que la venta de flores también aumentó durante la jornada.

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Los precios de la docena de rosas variaron entre 120 y 350 pesos, dependiendo del arreglo solicitado.

Rosas, gerberas, girasoles y tulipanes están entre las flores más solicitadas por compradores que acudieron a mercados, florerías y puestos instalados sobre avenidas principales.

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