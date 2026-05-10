Más Información

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Tlalnepantla, Méx. – El movilizó este 10 de mayo a familias en distintos municipios del Valle de México, donde restaurantes reportaron ocupación completa y florerías incrementaron ventas desde las primeras horas del día.

En zonas comerciales y de municipios como , familias acudieron a comer para festejar a las madres, lo que provocó filas de espera en diversos establecimientos.

Comerciantes señalaron que la venta de flores también aumentó durante la jornada.

Lee también

Los precios de la docena de rosas variaron entre 120 y 350 pesos, dependiendo del arreglo solicitado.

Rosas, gerberas, girasoles y tulipanes están entre las flores más solicitadas por compradores que acudieron a mercados, florerías y puestos instalados sobre avenidas principales.

mahc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]