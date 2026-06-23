[Publicidad]
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que ya se normalizó la circulación de trenes.
Detalló que el servicio ya se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.
Detienen servicio de la Línea 2 del Metro CDMX
El SCT informó que se detuvo momentáneamente el servicio en la Línea 2.
Por medio de su cuenta de X, el sistema de transporte señaló que se llevan a cabo maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.
Ante quejas de los usuarios por la circulación lenta y sin esclarecer en qué estación ocurrió el siniestro, el Metro CDMX detalló que continúan las maniobras de rescate, pero que en breve se normalizará la circulación.
Lee también Metro y Metrobús ampliarán horario por partido México-Chequia; servicio operará hasta la 1:00 de la madrugada
[Publicidad]
Renovación de la L2 del Metro CDMX
Este hecho se da en medio de las recientes obras de renovación de varias estaciones en la Línea 2 y de la entrega de 4 estaciones, de esta misma línea.
El pasado 22 de junio, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, arrancó con la entrega de las obras de renovación de las cuatro estaciones: Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, que estuvieron cerradas debido a renovaciones. por el Mundial 2026.
Lee también Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2; restablecen servicio en ambos sentidos, excepto en Zócalo, que permanece cerrada
[Publicidad]
Del mismo modo, este martes 23 de junio se reabrió la estación Chabacano de la línea azul, luego de, al igual que las anteriores, permanecer cerrada por obras de mejoramiento.
Restringen paso peatonal a Jardín Flotante en Tlalpan; realizan obras de conexión con estación del Metro Chabacano
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
EU sanciona a conglomerado militar Gaesa y otras 4 entidades cubanas; forman parte del sector minero y metalúrgico
Tendencias
Calificaciones SEP 2025- 2026: ¿cuándo y cómo descargar la boleta en PDF?; sigue este paso a paso
Nación
"Yo recibo a madres buscadoras, nada más que no hago propaganda"; Sheinbaum responde a críticas por invitación al pato Merlín
Universal Deportes
Mundial 2026: Estos son los duelos que faltan por transmitirse en televisión abierta
Espectáculos
¡Se cayo! Luis de Alba reaparece y da actualización sobre su estado de salud
Al día
¿Bono para levantar plantón de la CNTE? Sheinbaum aclara destino de los 800 mdp
Espectáculos
Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos derrochando amor en redes
La Roja
Por ganarle el paso al Metrobús, conductor terminó sin libertad al arrollar a una mujer en la GAM