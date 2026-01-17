Más Información

Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron capturados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) tras haber ingresado a un domicilio a la fuerza luego de que, presuntamente, a un joven en una unidad habitacional en la colonia Peralvillo, , el viernes 16 de enero.

Tras tomar conocimiento de la agresión en contra del vecino de la calle Beethoven, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y fue así que identificaron a a un edificio vecino.

Los sospechosos posteriormente escaparon en una motocicleta rumbo a otra zona del mismo complejo habitacional, afirmó la SSC.

Durante el despliegue policiaco, una mujer pidió apoyo a los uniformados debido a que momentos antes dos sujetos tocaron a su puerta y al abrir ingresaron a su departamento y la amenazaron con hacer daño a sus hijos si pedía ayuda.

Detienen a dos por agresión a tiros a un hombre dentro de unidad habitacional en Peralvillo; uno de ellos menor de edad. Foto: Especial.
Los policías ingresaron al domicilio con autorización de la vecina, capturaron a los dos sujetos y rescataron a los afectados.

El menor y el joven de 24 años de edad fueron puestos a disposición de una agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

También se aseguró la motocicleta en la que habrían intentado escapar.

Mientras que el vecino que fue agredido a tiros presentó una lesión en la pierna derecha por lo que fue llevado a un hospital.

