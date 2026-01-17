Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron capturados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) tras haber ingresado a un domicilio a la fuerza luego de que, presuntamente, agredieron a tiros a un joven en una unidad habitacional en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, el viernes 16 de enero.

Tras tomar conocimiento de la agresión en contra del vecino de la calle Beethoven, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y fue así que identificaron a dos jóvenes que huyeron a un edificio vecino.

Los sospechosos posteriormente escaparon en una motocicleta rumbo a otra zona del mismo complejo habitacional, afirmó la SSC.

Durante el despliegue policiaco, una mujer pidió apoyo a los uniformados debido a que momentos antes dos sujetos tocaron a su puerta y al abrir ingresaron a su departamento y la amenazaron con hacer daño a sus hijos si pedía ayuda.

Los policías ingresaron al domicilio con autorización de la vecina, capturaron a los dos sujetos y rescataron a los afectados.

El menor y el joven de 24 años de edad fueron puestos a disposición de una agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

También se aseguró la motocicleta en la que habrían intentado escapar.

Mientras que el vecino que fue agredido a tiros presentó una lesión en la pierna derecha por lo que fue llevado a un hospital.

