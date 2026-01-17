Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron al conductor de un tráiler señalado de haber arrollado a un hombre que viajaba en bici, quien más tarde perdió la vida, en calles de Iztapalapa

Luego de que se registrara la muerte del ciclista, en el cruce del Eje 5 Leyes de Reforma, al cruce con Javier Rojo Gómez, la tarde del viernes, el chofer del transporte de carga presuntamente responsable fue ubicado tras haberse estacionado en el área conocida como Vialidad de los 6 y la calle Cazuelas, al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, informó la SSC.

El sujeto fue aprehendido por los oficiales y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que precise su situación jurídica.

La tarde del viernes, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina recibieron el reporte de un ciclista atropellado en calles de la colonia Central de Abasto.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron al lugar, pero certificaron el deceso del pedalista, a causa de un traumatismo craneoencefálico.

