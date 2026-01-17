Más Información

Trump negocia venta de petróleo venezolano con donador de su campaña: Financial Times; Vitol estuvo en reunión con petroleros

Manifestantes a favor y en contra de ICE se enfrentan durante redada migratoria en Minneapolis; "no son bienvenidos", les dicen

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Niclas Fullkrug es víctima del robo de sus joyas valuadas en medio millón de euros

Pandilleros de Barrio 18 se amotinan en tres penales de Guatemala; mantienen a nueve guardias como rehenes, confirman autoridades

Camisetas negras y pasamontañas con M. Shadows; Avenged Sevenfold convierte su regreso en un festival

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron al conductor de un tráiler señalado de haber a un hombre que viajaba en bici, quien más tarde perdió la vida, en calles de

Luego de que se registrara la muerte del ciclista, en el cruce del Eje 5 Leyes de Reforma, al , la tarde del viernes, el chofer del transporte de carga presuntamente responsable fue ubicado tras haberse estacionado en el área conocida como Vialidad de los 6 y la calle Cazuelas, al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, informó la SSC.

El sujeto fue aprehendido por los oficiales y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que precise su situación jurídica.

La tarde del viernes, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina recibieron el reporte de un ciclista atropellado en calles de la colonia Central de Abasto.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron al lugar, pero certificaron el deceso del pedalista, a causa de un traumatismo craneoencefálico.

