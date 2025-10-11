Autoridades de la Ciudad de México capturaron a cuatro sujetos mediante dos cateos realizados en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, en donde se aseguraron más de 600 dosis de droga.

En la operación participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, de la Defensa y la Guardia Nacional.

Las detenciones se lograron a través de trabajos de inteligencia e investigación en respuesta a varias denuncias por la venta de droga en las colonias Santa María Malinalco, en Azcapotzalco y Nueva Atzacoalco, en Gustavo A. Madero.

Una vez que se recabaron los elementos suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control.

El juzgador otorgó los dos mandamientos para la ejecución de los cateos: el primero fue realizado en un inmueble de la calle 311 en la Nueva Atzacoalco, donde se detuvo a un hombre de 53 años y se aseguraron 175 envoltorios con cocaína y 28 bolsas con marihuana.

El segundo cateo se realizó en un inmueble en la calle Cuatotonque, de la colonia Santa María Malinalco. Allí se detuvo a tres hombres de 59, 48 y 27 años y se aseguraron 400 dosis de marihuana.

Los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público.

Los inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

