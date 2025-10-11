Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Autoridades de la Ciudad de México capturaron a cuatro sujetos mediante dos realizados en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, en donde se aseguraron más de 600 dosis de droga.

En la operación participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, de la Defensa y la Guardia Nacional.

Las detenciones se lograron a través de trabajos de inteligencia e investigación en respuesta a varias denuncias por la venta de droga en las colonias Santa María Malinalco, en Azcapotzalco y Nueva Atzacoalco, en Gustavo A. Madero.

Lee también

Una vez que se recabaron los elementos suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control.

El juzgador otorgó los dos mandamientos para la ejecución de los cateos: el primero fue realizado en un inmueble de la calle 311 en la Nueva Atzacoalco, donde se detuvo a un hombre de 53 años y se aseguraron 175 envoltorios con cocaína y 28 bolsas con marihuana.

El segundo cateo se realizó en un inmueble en la calle Cuatotonque, de la colonia Santa María Malinalco. Allí se detuvo a tres hombres de 59, 48 y 27 años y se aseguraron 400 dosis de marihuana.

Lee también

Los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público.

Los inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses