Dos hombres que talaron árboles en la alcaldía Milpa Alta fueron detenidos por efectivos de la policía, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

La dependencia explicó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) así como la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR).

Señaló que el objetivo es combatir delitos contra el medio ambiente y disminuir actividades de tala clandestina, por lo que personal de las cuatro dependencias realizaba patrullajes de seguridad en el paraje Tzompulle, Bienes Comunales de la alcaldía Milpa Alta, cuando escucharon ruidos similares a los de una sierra eléctrica.

Les aseguraron una motosierra y un hacha; además resguardaron a dos equinos que se encontraban con ellos. Foto: Especial.

Detallo que de inmediato y con las medidas de seguridad necesarias, se acercaron a los ruidos y observaron a dos sujetos que talaban árboles. En ese momento, los posibles responsables huyeron del lugar.

Tras una breve persecución, los uniformados los alcanzaron y luego de una revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación, les aseguraron una motosierra y un hacha; además resguardaron a dos equinos que se encontraban con ellos.

“Los policías detuvieron a los probables implicados, les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente”.

