Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Dos hombres que talaron árboles en la fueron detenidos por efectivos de la policía, informó la Secretaría del Medio Ambiente ().

La dependencia explicó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) así como la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR).

Señaló que el objetivo es combatir delitos contra el medio ambiente y disminuir actividades de tala clandestina, por lo que personal de las cuatro dependencias realizaba patrullajes de seguridad en el paraje Tzompulle, Bienes Comunales de la alcaldía Milpa Alta, cuando escucharon ruidos similares a los de una sierra eléctrica.

Les aseguraron una motosierra y un hacha; además resguardaron a dos equinos que se encontraban con ellos. Foto: Especial.
Detallo que de inmediato y con las medidas de seguridad necesarias, se acercaron a los ruidos y observaron a dos sujetos que talaban árboles. En ese momento, los posibles responsables huyeron del lugar.

Tras una breve persecución, los uniformados los alcanzaron y luego de una revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación, les aseguraron una motosierra y un hacha; además resguardaron a dos equinos que se encontraban con ellos.

“Los policías detuvieron a los probables implicados, les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente”.

