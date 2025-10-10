Más Información

Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Alrededor de 40 personas mantienen bloqueada la , a la altura del kilómetro 31, en la colonia , , en protesta por lo que califican como el incumplimiento de los acuerdos establecidos tras el desalojo ocurrido el pasado 15 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se apostaron sobre ambos sentidos de la vialidad, impidiendo el paso vehicular y provocando afectaciones a la circulación en la zona. Los inconformes aseguran haber sido desalojados de predios que, según las autoridades, forman parte de reservas naturales.

Entre consignas, los vecinos denunciaron que las autoridades no han cumplido los compromisos adquiridos tras el operativo de desalojo. “No les importó que hubiera niños, no somos invasores, compramos por necesidad”, expresaron algunos de los manifestantes.

Lee también

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del Sector Topilejo, para resguardar la zona y mantener el orden.

Asimismo, se presentó personal de la Alcaldía Tlalpan, con el propósito de entablar comunicación con los manifestantes y buscar una solución al bloqueo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses