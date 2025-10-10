Alrededor de 40 personas mantienen bloqueada la carretera federal México–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 31, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, en protesta por lo que califican como el incumplimiento de los acuerdos establecidos tras el desalojo ocurrido el pasado 15 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se apostaron sobre ambos sentidos de la vialidad, impidiendo el paso vehicular y provocando afectaciones a la circulación en la zona. Los inconformes aseguran haber sido desalojados de predios que, según las autoridades, forman parte de reservas naturales.

Entre consignas, los vecinos denunciaron que las autoridades no han cumplido los compromisos adquiridos tras el operativo de desalojo. “No les importó que hubiera niños, no somos invasores, compramos por necesidad”, expresaron algunos de los manifestantes.

Lee también Esperan hasta 2 horas para subir a la RTP en Topilejo

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del Sector Topilejo, para resguardar la zona y mantener el orden.

Asimismo, se presentó personal de la Alcaldía Tlalpan, con el propósito de entablar comunicación con los manifestantes y buscar una solución al bloqueo.

Lee también Clima CDMX: Prevén lluvias fuertes la tarde de este viernes, 10 de octubre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot