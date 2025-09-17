Hasta más de dos horas, habitantes de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, deben esperar para abordar una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que a decir de los usuarios, es más segura y cómoda que los camiones de transporte público.

“Es un padecer para abordar una unidad, una larga espera, pero la verdad prefiero a los camiones porque vas más cómoda y segura”, narró Patricia, habitante de Topilejo.

A la fecha, los habitantes de Topilejo tienen la opción de usar el servicio de la RTP desde los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco y Universidad. Sin embargo, acceder a ellas es una odisea.

Durante un recorrido que realizó este diario, se constató que se tardan hasta más de dos horas por la espera de una unidad.

Ante el deseo de utilizar dichas unidades, a diferencia de los camiones, Patricia dijo que armaron un grupo de WhatsApp donde van monitoreando el paso de las RTP, con el fin de avisar a la gente y quizás, con suerte, poder acceder al servicio.

Se consultó a la Secretaría de Movilidad sobre el tema, indicó que “para garantizar un servicio eficiente y continuo, la RTP ha reforzado su parque vehicular con 20 unidades en Huipulco y 15 unidades para Universidad, optimizando la frecuencia y capacidad de atención a las personas usuarias”.