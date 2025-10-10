Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras ser sorprendidos en posesión de varias dosis de aparente marihuana en la alcaldía Cuauhtémoc. Uno de ellos estaría vinculado con el asesinato de Alejandro, alias “La Araña”, ocurrido días atrás en la colonia Juventino Rosas, en Iztacalco.

De acuerdo con la SSC, los oficiales realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por el Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre un ataque armado registrado en las calles Sur 115 y Oriente 116, donde un hombre perdió la vida y otro resultó herido.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron dentro de un vehículo color negro a dos personas con manchas de sangre. Paramédicos confirmaron la muerte de un hombre de 58 años identificado como Alejandro, alias “La Araña” mientras que su acompañante, de 25 años, presentaba una lesión por arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital.

El joven relató que dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron y abrieron fuego en su contra antes de huir.

En seguimiento a la investigación, los operadores del C2 Norte realizaron un análisis de cámaras de videovigilancia que permitió identificar la ruta de escape de los posibles responsables. A través de un cerco virtual, los agentes ubicaron a tres hombres sobre la calzada Chabacano, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

En el sitio, los oficiales observaron a los sospechosos intercambiando pequeñas bolsas de plástico con aparente marihuana por dinero en efectivo. Tras una revisión preventiva, se les aseguraron 33 dosis de droga, dos cascos de motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 40, 35 y 25 años de edad, fueron trasladados junto con los objetos asegurados al agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Durante el cruce de información, se comprobó que dos de los arrestados cuentan con antecedentes penales: el de 35 años, señalado como posible autor material del homicidio de “La Araña”, con ingresos por robo agravado calificado; y el de 25 años, con antecedentes por lesiones en riña, registrados en 2007.

