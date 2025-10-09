Más Información

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala

Liliana Pérez Ramírez, también conocida como "La Li" o "La Voz" es una de las hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", el ex líder del , quién fue aprehendida el pasado 3 octubre.

Por la detención de "La Voz", la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recordó que se ofrecía una recompensa de medio millón de pesos.

Liliana Pérez "tenía vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización, al ser considerada como una de las principales integrantes de esta organización generadora de violencia", informó la FGJCDMX.

La mujer fue detenida en Cuautla, Morelos, en una operación realizada por policías de investigación de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía de Justicia morelense.

Un juez de control vinculó a proceso a "La Voz" por el delito de asociación delictuosa, por lo que permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La madre y hermana de Liliana, María de los Angeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, alias "Sam", también están recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla tras haber sido detenidas en Pachuca, Hidalgo el pasado 7 de septiembre.

