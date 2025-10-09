Liliana Pérez Ramírez, también conocida como "La Li" o "La Voz" es una de las hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", el ex líder del Cártel de Tláhuac, quién fue aprehendida el pasado 3 octubre.

Por la detención de "La Voz", la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recordó que se ofrecía una recompensa de medio millón de pesos.

Liliana Pérez "tenía vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización, al ser considerada como una de las principales integrantes de esta organización generadora de violencia", informó la FGJCDMX.

Lee también En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

La mujer fue detenida en Cuautla, Morelos, en una operación realizada por policías de investigación de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía de Justicia morelense.

Un juez de control vinculó a proceso a "La Voz" por el delito de asociación delictuosa, por lo que permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La madre y hermana de Liliana, María de los Angeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, alias "Sam", también están recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla tras haber sido detenidas en Pachuca, Hidalgo el pasado 7 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL