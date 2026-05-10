En seguimiento a un reporte de agresiones con disparos de arma de fuego en contra de dos hombres, de los cuales uno perdió la vida, en la colonia Sector Popular, de la alcaldía Iztapalapa, policías capitalinos detuvieron a tres hombres con antecedentes penales, en posesión de aparente droga.

El pasado 8 de mayo, los uniformados tomaron conocimiento de un reporte de detonaciones en la calle Sur 107-A y Rodolfo Usigli, de la mencionada colonia, donde un hombre de aproximadamente 45 años de edad perdió la vida y otro de 35 años fue trasladado a un hospital.

De inmediato, en coordinación con los operadores del C2 Oriente, los policías implementaron trabajos de investigación, entrevistas ciudadanas y realizaron un cerco virtual para localizar a los posibles responsables, con lo que identificaron una motocicleta color negro con naranja, sin placas de circulación, en la que huyeron tras los hechos.

Lee también “Mis hijas me enseñaron a madurar, a poner los pies en la tierra”

Fue así que, durante un recorrido de seguridad por las calles Oncólogos y Sociólogos, de la colonia San José Aculco, de la misma demarcación, los uniformados observaron a tres sujetos a bordo de la motocicleta sujeta a investigación, quienes manipulaban bolsitas parecidas a las utilizadas para comercializar droga y que, al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida.

En su intento de fuga, los hombres abandonaron la motocicleta en un predio ubicado en la calle lateral de la calzada Churubusco, donde los aseguraron y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron 80 bolsitas de una hierba verde y seca similar a la marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los sujetos de 33, 37 y 38 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.

Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 33 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: dos ocasiones en el año 2019 por robo calificado y abuso sexual agravado, y por delitos contra la salud en el 2025; también tiene dos presentaciones al Ministerio Público en los años 2017 y 2018 por posesión de droga y robo a transeúnte, respectivamente. Además, fue presentado tres veces al juez cívico en el 2013, 2016 y 2017 por inhalar estupefacientes en la vía pública.

Lee también Locatarios de la Calle de las Novias acusan desalojo; “llegaron los chinos y nos expulsaron”, reclaman

En tanto, el detenido de 37 años cuenta con ingresos por robo calificado en los años 2011 y 2012, y una presentación al Ministerio Público en el 2018 por posesión de droga; mientras que el de 38 años tiene un ingreso por robo agravado en el 2025 y dos presentaciones al MP, una por violencia familiar en el 2023 y otra por robo a negocio en el 2020.

mahc/LL