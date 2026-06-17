Un total de 195 árboles del perímetro “A” del Centro Histórico tienen alguna plaga, mientras que 238 se encuentran catalogados como “de riesgo”, ya sea que estén muertos en pie, lo que puede ser un peligro para los transeúntes, o con malas condiciones, de acuerdo con los resultados del censo de arbolado realizado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

En el documento se detalla que 8% de los árboles censados —5 mil 450 de 83 especies— presentan alguna plaga, principalmente muérdago, descortezador y barrenador, siendo el fresno, álamo temblón y el olmo chino las especies más afectadas.

“De acuerdo con la información levantada en campo sobre los árboles con presencia de plaga en el perímetro A del Centro Histórico, se observó que el cuadrante IV es la zona con mayor cantidad de casos (92), concentrados principalmente entre la avenida Hidalgo, las calles Guerrero, Francisco Javier Mina y avenida Paseo de la Reforma”, se indica.

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De los 195 árboles con algún tipo de plaga, 18 fueron dictaminados para derribo, debido a que presentan un alto nivel de infestación, además de que cuentan con alguna característica desfavorable en su condición y en su estructura.

Los tres principales tipos de plaga que se encontraron en los árboles de esta zona del Centro Histórico son: muérdago, una planta parásita que sobrevive a expensas del árbol, el cual necesita absorber nutrientes de otro organismo para cumplir su ciclo de vida, provocando en el arbolado reducción de la floración y fructificación, retraso en su crecimiento y, en estados avanzados de infestación, estrangulamientos, fractura y muerte de ramas, lo que puede derivar en la muerte del árbol.

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La plaga de descortezador, que son escarabajos que cavan galerías por debajo de la corteza para alimentarse del tejido encargado del crecimiento de los árboles; y barrenador, que son organismos que producen orificios en el tronco de los árboles, excavando galerías en la madera, en donde obtienen alimento y refugio, aunque raramente provoca la muerte del ejemplar.

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Ejemplares “de riesgo”

Durante el censo también se identificaron 238 árboles catalogados como “de riesgo” debido a que presentan diversas afectaciones estructurales y físicas en raíces, tallos o copas.

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“En general, estos individuos arbóreos muestran daños derivados de podas mal ejecutadas, conocidas como desmoche, así como daños mecánicos severos y problemas fitosanitarios ocasionados por plagas como: muérdago, barrenadores, descortezadores y hongos causantes de pudrición”, precisa el documento.

De los 238 árboles, 143 presentan un “riesgo inminente” debido a que se encuentran muertos en pie, por lo que podrían poner en peligro a la población que transita por la zona; 95 presentan malas condiciones, así como una estructura irrecuperable, es decir, su supervivencia está comprometida a corto y mediano plazo.

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Entre las especies de árboles en esta categoría destacan un ahuehuete, 16 álamos temblón, 42 fresnos, 42 truenos, 28 olmos chinos y seis jacarandas.

Del total, 32 se localizan en áreas verdes de alto tránsito como la Alameda Central, entre otras.

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