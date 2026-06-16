Ayer lunes, la alcaldía Cuauhtémoc atendió la caída de un árbol de 25 metros de altura en el cruce de las calles de Sevilla y Londres.

Lo anterior afectó a cinco vehículos que circulaban por la zona, por lo que se trasladaron al lugar personal de Protección Civil y Servicios Urbanos para realizar labores de mitigación de riesgos, seccionamiento y retiro de ramas para liberar la vialidad.

En un comunicado, la demarcación explicó que los daños corresponden a dos automóviles tipo sedán, dos camionetas SUV y una camioneta tipo Jeep. Asimismo, una mujer de 35 años fue valorada por personal médico de la alcaldía, quien fue diagnosticada con una crisis nerviosa y contractura muscular, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

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Árbol de 25 metros cae en la Cuauhtémoc tras lluvias; deja cinco vehículos dañados y una mujer con crisis nerviosa. Foto: Arturo Ordaz Díaz

Agregó que la Brigada Tormenta también atendió reportes por caída de ramas en la calle Florida, de la colonia Morelos; así como en los cruces de Lavista con Andrade y Jiménez, ambos en la colonia Doctores.

Finalmente, dijo que la demarcación permanece atenta para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias y pone a disposición de los vecinos la línea de Base Diana, 55 23 30 10 16, para reportar emergencias o solicitar apoyo.

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