La alcaldía Cuauhtémoc descartó que la oquedad en el Parque Ramón López Velarde, colonia Roma Sur, sea un .

En un comunicado informó que, tras una revisión preliminar, se determinó que el corresponde a una celda de cimentación de un edificio que colapsó durante el sismo de 1985, la cual permanecía de manera subterránea y fue expuesta recientemente.

Explicó que, como medida preventiva, se llevó a cabo el acordonamiento de la zona por parte de Protección Civil de la alcaldía, para evitar cualquier riesgo a las personas usuarias del parque, debido a la posible afectación de un árbol cercano.

Indicó que, a través de las áreas correspondientes, mantiene el seguimiento técnico del caso para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad del espacio público.

