La alcaldía Cuauhtémoc descartó que la oquedad en el Parque Ramón López Velarde, colonia Roma Sur, sea un socavón.

En un comunicado informó que, tras una revisión preliminar, se determinó que el hundimiento corresponde a una celda de cimentación de un edificio que colapsó durante el sismo de 1985, la cual permanecía de manera subterránea y fue expuesta recientemente.

Explicó que, como medida preventiva, se llevó a cabo el acordonamiento de la zona por parte de Protección Civil de la alcaldía, para evitar cualquier riesgo a las personas usuarias del parque, debido a la posible afectación de un árbol cercano.

Indicó que, a través de las áreas correspondientes, mantiene el seguimiento técnico del caso para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad del espacio público.

