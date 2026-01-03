Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de fuerzas de seguridad federales, realizaron un cateo en un inmueble en la alcaldía Xochimilco tras el cual aseguraron droga, armas de fuego largas y rescataron a 27 perros de diversas razas.

Los elementos de la SSC y de la FGJ atendieron denuncias ciudadanas por un grupo de personas, identificados por la Policía capitalina como "Los Perros", que al parecer está dedicado a la venta de narcóticos y armas de fuego en un domicilio en la mencionada alcaldía.

Tras recabar los datos de prueba suficientes, fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un juez de control para que otorgara la orden de cateo, informó la SSC.

Luego de que el juzgador liberara el mandamiento, personal de la SSC y de la FGJ se desplegó para realizar el cateo, con apoyó de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

Lee también Rescatan a pareja perdida en el Pico del Águila, en alcaldía Tlalpan; presentan hipotermia así como algunos golpes y laceraciones

En el inmueble ubicado en las calles Pie de Cerro y Constitución, de la colonia San Francisco Tlalnepantla, se decomisaron 300 gramos de posible marihuana, seis armas de fuego largas, una caja con material TNT y 21 cajas de cartuchos.

En el lugar había 27 perros dentro de jaulas, la mayoría de la raza pastor alemán y pomerania, los cuales fueron rescatados por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC.

El inmueble registrado fue sellado y quedó bajo resguardo policial para continuar las investigaciones.

De acuerdo con la SSC el líder del grupo “Los Perros”, Jaime Estrada, actualmente se encuentra preso en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl